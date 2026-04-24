Vide-greniers Fontenoy
Vide-greniers Fontenoy dimanche 10 mai 2026.
Fontenoy
Vide-greniers
Rue principale Fontenoy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 07:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Le Comité des Fêtes de Fontenoy vous invite à participer à son vide-greniers avec démonstration country à 15 h. Buvette et restauration sur place. .
Rue principale Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 23 90 mairie-fontenoy@orange.fr
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Fontenoy a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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