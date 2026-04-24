Fontenoy

Vide-greniers

Rue principale Fontenoy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 07:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Le Comité des Fêtes de Fontenoy vous invite à participer à son vide-greniers avec démonstration country à 15 h. Buvette et restauration sur place. .

Rue principale Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 23 90 mairie-fontenoy@orange.fr

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Fontenoy a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !