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Vide-greniers Fontenoy

Vide-greniers Fontenoy dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Rue principale

Ville : 89520 Fontenoy

Département : Yonne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Fontenoy

Vide-greniers

Rue principale Fontenoy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 07:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Le Comité des Fêtes de Fontenoy vous invite à participer à son vide-greniers avec démonstration country à 15 h. Buvette et restauration sur place.   .

Rue principale Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 23 90  mairie-fontenoy@orange.fr

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Fontenoy a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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