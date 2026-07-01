AGENDA · Lannion
Vide-greniers Lannion FC Route de Perros Lannion
dimanche 26 juillet 2026 · Route de Perros · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Vide-greniers Lannion FC
Route de Perros Centre Leclerc Lannion-Perros Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Le Lannion football-club organise un vide-greniers
Petite restauration proposée sur place. .
Route de Perros Centre Leclerc Lannion-Perros Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 84 09 40 95
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English :
L’événement Vide-greniers Lannion FC Lannion a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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