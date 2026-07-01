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AGENDA · Lannion

Vide-greniers Lannion FC Route de Perros Lannion

dimanche 26 juillet 2026 · Route de Perros · Lannion

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Route de Perros
Adresse
Centre Leclerc Lannion-Perros
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

Vide-greniers Lannion FC

Route de Perros Centre Leclerc Lannion-Perros Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Le Lannion football-club organise un vide-greniers
Petite restauration proposée sur place.   .

Route de Perros Centre Leclerc Lannion-Perros Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 84 09 40 95 

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English :

L’événement Vide-greniers Lannion FC Lannion a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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