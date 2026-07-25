Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Vide-greniers Marché aux fleurs Marché aux voitures

Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-05-01

fin : 2027-05-01

Date(s) :

2027-05-01

Un vide grenier accompagné d’un marché aux fleurs et aux voitures pour une belle ambiance festive !

Ouvert aux professionnels et aux particuliers. Buvette et restauration sur place. .

Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 01 29 94 85 judovillefranche12@gmail.com

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English :

A yard sale paired with a flower and car market for a wonderful festive atmosphere!

L’événement Vide-greniers Marché aux fleurs Marché aux voitures Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)