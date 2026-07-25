Vide-greniers Marché aux fleurs Marché aux voitures Villefranche-de-Rouergue
samedi 1 mai 2027 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Vide-greniers Marché aux fleurs Marché aux voitures
Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-05-01
fin : 2027-05-01
Date(s) :
2027-05-01
Un vide grenier accompagné d’un marché aux fleurs et aux voitures pour une belle ambiance festive !
Ouvert aux professionnels et aux particuliers. Buvette et restauration sur place. .
Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 01 29 94 85 judovillefranche12@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A yard sale paired with a flower and car market for a wonderful festive atmosphere!
L’événement Vide-greniers Marché aux fleurs Marché aux voitures Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)
- Sur les routes du Blues à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue 6 août 2026
- Hors cadre présente Un temps soit feu Villefranche-de-Rouergue 7 août 2026
- Le Grand 49,9, Festival en Bastides, Villefranche-de-Rouergue 7 août 2026
- Tournée estivale du Quatuor de Flume Villefranche-de-Rouergue 9 août 2026
- Concerts de carillon l’été Villefranche-de-Rouergue 10 août 2026