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Vide-greniers Marché aux fleurs Marché aux voitures Villefranche-de-Rouergue

samedi 1 mai 2027 · Villefranche-de-Rouergue

Vide-greniers Marché aux fleurs Marché aux voitures Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
samedi 1 mai 2027
Fin
samedi 1 mai 2027
Adresse
Avenue du 8 mai
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Villefranche-de-Rouergue

Vide-greniers Marché aux fleurs Marché aux voitures

Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-05-01
fin : 2027-05-01

Date(s) :
2027-05-01

Un vide grenier accompagné d’un marché aux fleurs et aux voitures pour une belle ambiance festive !
Ouvert aux professionnels et aux particuliers. Buvette et restauration sur place.   .

Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 01 29 94 85  judovillefranche12@gmail.com

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English :

A yard sale paired with a flower and car market for a wonderful festive atmosphere!

L’événement Vide-greniers Marché aux fleurs Marché aux voitures Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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