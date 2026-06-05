Vide-greniers Metz
Vide-greniers Metz dimanche 28 juin 2026.
Metz
Vide-greniers
Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-06-28 2026-07-18 2026-08-23 2026-09-06 2026-09-19
Vide-greniers organisé par l’association ANAAMO.Tout public
0 .
Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 29 02 45 26 anaamoselle@gmail.com
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English :
Garage sale organized by the ANAAMO association.
L’événement Vide-greniers Metz a été mis à jour le 2026-06-02 par AGENCE INSPIRE METZ
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