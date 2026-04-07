Noyers

Vide-greniers

Noyers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 06:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Vide-greniers

Vide-greniers organisé par le comité des fêtes (La Noiseraie) sur le parking de la salle polyvalente, restauration sur place. .

Noyers 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 23 27 44 01 comitedesfetesnoyers@gmail.com

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English :

L’événement Vide-greniers Noyers a été mis à jour le 2026-04-07 par OT GATINAIS SUD