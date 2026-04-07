Vide-greniers Noyers
Vide-greniers Noyers dimanche 3 mai 2026.
Noyers
Vide-greniers
Noyers Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 06:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Vide-greniers
Vide-greniers organisé par le comité des fêtes (La Noiseraie) sur le parking de la salle polyvalente, restauration sur place. .
Noyers 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 23 27 44 01 comitedesfetesnoyers@gmail.com
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English :
L’événement Vide-greniers Noyers a été mis à jour le 2026-04-07 par OT GATINAIS SUD
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