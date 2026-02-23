Le Temps d’un Café La Belle Epoque de Noyers Noyers

Le Temps d’un Café

La Belle Epoque de Noyers 2 Rue de la Gare Noyers Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-05-05 18:00:00
fin : 2026-05-05 19:30:00

2026-05-05

Dans une routine métro boulot dodo, le temps s’arrête,
puis s’accélère. De quoi faire perdre la tête.
Heureusement, Léon a le temps d’un café pour souffler.
Mais serait-ce suffisant ?

Ce solo de clown, mime, théâtre physique
empreint de danse contemporaine, drôle et sensible,
nous renvoie à notre humanité, en toute simplicité.

Corentin BOISSET, CLOWN Poétique,
nous offre un SPECTACLE en CARAVANE inédit !
Tout public dès 5 ans

Participation libre au Chapeau

ENTREE GRATUITE pour les adhérents
(adhésion annuelle obligatoire 5 € adultes et gratuit pour les mineurs)   .

La Belle Epoque de Noyers 2 Rue de la Gare Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 17 33 69  labelleepoque.noyers@gmail.com

