Le Temps d’un Café La Belle Epoque de Noyers Noyers

Le Temps d’un Café
La Belle Epoque de Noyers 2 Rue de la Gare Noyers Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 18:00:00
fin : 2026-05-05 19:30:00
Date(s) :
2026-05-05
Dans une routine métro boulot dodo, le temps s’arrête,
puis s’accélère. De quoi faire perdre la tête.
Heureusement, Léon a le temps d’un café pour souffler.
Mais serait-ce suffisant ?
Ce solo de clown, mime, théâtre physique
empreint de danse contemporaine, drôle et sensible,
nous renvoie à notre humanité, en toute simplicité.
Corentin BOISSET, CLOWN Poétique,
nous offre un SPECTACLE en CARAVANE inédit !
Tout public dès 5 ans
Participation libre au Chapeau
ENTREE GRATUITE pour les adhérents
(adhésion annuelle obligatoire 5 € adultes et gratuit pour les mineurs) .
La Belle Epoque de Noyers 2 Rue de la Gare Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 17 33 69 labelleepoque.noyers@gmail.com
English :
