Le Temps d’un Café La Belle Epoque de Noyers Noyers

Le Temps d’un Café

La Belle Epoque de Noyers 2 Rue de la Gare Noyers Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 18:00:00

fin : 2026-05-05 19:30:00

Date(s) :

2026-05-05

Dans une routine métro boulot dodo, le temps s’arrête,

puis s’accélère. De quoi faire perdre la tête.

Heureusement, Léon a le temps d’un café pour souffler.

Mais serait-ce suffisant ?

Ce solo de clown, mime, théâtre physique

empreint de danse contemporaine, drôle et sensible,

nous renvoie à notre humanité, en toute simplicité.

Corentin BOISSET, CLOWN Poétique,

nous offre un SPECTACLE en CARAVANE inédit !

Tout public dès 5 ans

Participation libre au Chapeau

ENTREE GRATUITE pour les adhérents

(adhésion annuelle obligatoire 5 € adultes et gratuit pour les mineurs) .

La Belle Epoque de Noyers 2 Rue de la Gare Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 17 33 69 labelleepoque.noyers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le Temps d’un Café Noyers a été mis à jour le 2026-02-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)