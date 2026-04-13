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Yoga Nejang Harmoniser coeur et intestin grêle Noyers

Yoga Nejang Harmoniser coeur et intestin grêle Noyers

Yoga Nejang Harmoniser coeur et intestin grêle Noyers mercredi 3 juin 2026.

Ville : 45260 Noyers

Département : Loiret

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 30 30 30 Tarif de base plein tarif

Noyers

Yoga Nejang Harmoniser coeur et intestin grêle

Noyers Loiret

Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 17:00:00
fin : 2026-06-03 18:30:00

Date(s) :
2026-06-03

Yoga Nejang Harmoniser cœur et intestin grêle
Yoga Nejang Harmoniser cœur et intestin grêle de 17h à 18h30 . Inscription 06 83 25 95 92. Tarif 30€/ 24€ pour les séniors 30  .

Noyers 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 83 25 95 92 

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English :

Yoga Nejang Harmonizing heart and small intestine

L’événement Yoga Nejang Harmoniser coeur et intestin grêle Noyers a été mis à jour le 2026-04-13 par OT GATINAIS SUD

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