Visite libre des collections permanentes, Musée des Arts Naifs et Populaires de Noyers, Noyers

Visite libre des collections permanentes Samedi 23 mai, 14h30 Musée des Arts Naifs et Populaires de Noyers Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Visite libre des collections permanentes du musée.

Musée des Arts Naifs et Populaires de Noyers 25 Rue de l’Eglise 89310 Noyers Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386828909 https://www.noyers-en-bourgogne.com/etablissements_culturels/106034 https://www.instagram.com/;https://www.facebook.com/profile.php?id=61574279168679 Des collections d’arts naïfs, bruts et populaires, sur 3 étages et 1500 m2 d’exposition, dans un des « 159 Plus Beaux Villages de France ». Le musée conserve son caractère éclectique : collection du fondateur, de Bresse, œuvres d’Hokusai, Archéologie du château médiéval et du village, collection d’Art Naïf de l’artiste Yankel ainsi que des toiles de son père Kikoïne représentant de l’Ecole de Paris, des boîtes de métal, des collections d’ex-voto, de l’orientalisme : une invitation au voyage ! Parkings, musée situé au 1er étage, 3 étages de visite, sans ascenseur.

Visite libre des collections permanentes du musée.

©Musée des Arts Naïfs et Populaires de Noyers