Portes ouvertes au Domaine des Pergolas Domaine des pergolas Noyers
Portes ouvertes au Domaine des Pergolas Domaine des pergolas Noyers samedi 30 mai 2026.
Noyers
Portes ouvertes au Domaine des Pergolas
Domaine des pergolas 16 RUE DE LA GARE Noyers Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Marché de producteurs et artisans locaux, dégustation de nos vins et nouveaux millésimes.
Possibilité de se restaurer sur places avec les produits locaux
Entrée gratuite .
Domaine des pergolas 16 RUE DE LA GARE Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 29 12 48 domainedespergolas@gmail.com
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English : Portes ouvertes au Domaine des Pergolas
L’événement Portes ouvertes au Domaine des Pergolas Noyers a été mis à jour le 2026-02-27 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne
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