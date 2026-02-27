Portes ouvertes au Domaine des Pergolas Domaine des pergolas Noyers

Noyers

Portes ouvertes au Domaine des Pergolas

Domaine des pergolas 16 RUE DE LA GARE Noyers Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Marché de producteurs et artisans locaux, dégustation de nos vins et nouveaux millésimes.

Possibilité de se restaurer sur places avec les produits locaux

Entrée gratuite .

Domaine des pergolas 16 RUE DE LA GARE Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 29 12 48 domainedespergolas@gmail.com

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English : Portes ouvertes au Domaine des Pergolas

L’événement Portes ouvertes au Domaine des Pergolas Noyers a été mis à jour le 2026-02-27 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne