Yoga Nejang Transformer les émotions négatives Noyers
Yoga Nejang Transformer les émotions négatives Noyers mercredi 6 mai 2026.
Noyers
Yoga Nejang Transformer les émotions négatives
Noyers Loiret
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 17:00:00
fin : 2026-05-06 18:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Yoga Nejang Transformer les émotions négatives
Yoga Nejang Transformer les émotions négatives de 17h à 18h30 . Inscription 06 83 25 95 92. Tarif 30€/ 24€ pour les séniors 30 .
Noyers 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 83 25 95 92
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English :
Yoga Nejang Transforming negative emotions
L’événement Yoga Nejang Transformer les émotions négatives Noyers a été mis à jour le 2026-04-13 par OT GATINAIS SUD
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