Noyers

Yoga Nejang Transformer les émotions négatives

Noyers Loiret

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 17:00:00

fin : 2026-05-06 18:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Yoga Nejang Transformer les émotions négatives

Yoga Nejang Transformer les émotions négatives de 17h à 18h30 . Inscription 06 83 25 95 92. Tarif 30€/ 24€ pour les séniors 30 .

Noyers 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 83 25 95 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Yoga Nejang Transforming negative emotions

L’événement Yoga Nejang Transformer les émotions négatives Noyers a été mis à jour le 2026-04-13 par OT GATINAIS SUD