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Vide-greniers Saché

dimanche 13 septembre 2026 · Saché

Vide-greniers Saché

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
37190 Saché
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Saché

Vide-greniers

Saché Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Vide-greniers à l’occasion du Festival celtique Dirty Folk Party.
Dimanche 13 septembre de 9h à 18h, près du city stade
Vide-greniers à l’occasion du Festival celtique Dirty Folk Party.
Dimanche 13 septembre de 9h à 18h, près du city stade   .

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 82 47 73 31  asso.lesstewrangeaux@hotmail.com

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English :

Garage sale for the Dirty Folk Party Celtic Festival.

Musical atmosphere, refreshments, food-truck, entertainment, wooden games.

Free pitches.

Registration by SMS or e-mail with completed coupon.

L’événement Vide-greniers Saché a été mis à jour le 2026-08-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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