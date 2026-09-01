Vide-greniers Saché
dimanche 13 septembre 2026 · Saché
Informations pratiques
Saché
Vide-greniers
Saché Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Vide-greniers à l’occasion du Festival celtique Dirty Folk Party.
Dimanche 13 septembre de 9h à 18h, près du city stade
Vide-greniers à l’occasion du Festival celtique Dirty Folk Party.
Dimanche 13 septembre de 9h à 18h, près du city stade .
Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 82 47 73 31 asso.lesstewrangeaux@hotmail.com
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English :
Garage sale for the Dirty Folk Party Celtic Festival.
Musical atmosphere, refreshments, food-truck, entertainment, wooden games.
Free pitches.
Registration by SMS or e-mail with completed coupon.
L’événement Vide-greniers Saché a été mis à jour le 2026-08-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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