Informations pratiques

Saché

Vide-greniers

Saché Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Vide-greniers à l’occasion du Festival celtique Dirty Folk Party.

Dimanche 13 septembre de 9h à 18h, près du city stade

Vide-greniers à l’occasion du Festival celtique Dirty Folk Party.

Dimanche 13 septembre de 9h à 18h, près du city stade .

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 82 47 73 31 asso.lesstewrangeaux@hotmail.com

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English :

Garage sale for the Dirty Folk Party Celtic Festival.

Musical atmosphere, refreshments, food-truck, entertainment, wooden games.

Free pitches.

Registration by SMS or e-mail with completed coupon.

L’événement Vide-greniers Saché a été mis à jour le 2026-08-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme