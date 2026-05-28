Vide-greniers semi-nocturne Parvis de l’Espace Ventadour Égletons

Égletons

Vide-greniers semi-nocturne

Parvis de l’Espace Ventadour 47 Avenue Charles de Gaulle Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

4ème édition pour ce vide-greniers semi-nocturne*

Pour avoir un stand Réservation obligatoire avec paiement 3€/ le ML.

Bulletin d’inscription sur demande au 06 72 17 67 58

Grillades, frites et buvette sur place. .

Parvis de l’Espace Ventadour 47 Avenue Charles de Gaulle Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 45 95 34 comitedesfetesegletons@outlook.fr

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English : Vide-greniers semi-nocturne

L’événement Vide-greniers semi-nocturne Égletons a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières