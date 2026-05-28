Vide-greniers semi-nocturne Parvis de l’Espace Ventadour Égletons
Vide-greniers semi-nocturne Parvis de l’Espace Ventadour Égletons samedi 15 août 2026.
Égletons
Vide-greniers semi-nocturne
Parvis de l’Espace Ventadour 47 Avenue Charles de Gaulle Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-15
4ème édition pour ce vide-greniers semi-nocturne*
Pour avoir un stand Réservation obligatoire avec paiement 3€/ le ML.
Bulletin d’inscription sur demande au 06 72 17 67 58
Grillades, frites et buvette sur place. .
Parvis de l’Espace Ventadour 47 Avenue Charles de Gaulle Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 45 95 34 comitedesfetesegletons@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-greniers semi-nocturne
L’événement Vide-greniers semi-nocturne Égletons a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
À voir aussi à Égletons (Corrèze)
- Coquelicontes | Poudre d’escampette Rue Henri Dignac Égletons 28 mai 2026
- Groupe de paroles et d’échanges Égletons 28 mai 2026
- Foire d’Egletons Égletons 29 mai 2026
- Trail de l’inclusion Égletons 30 mai 2026
- 5ème Salon du commerce, de l’artisanat et des producteurs Espace Ventadour Égletons 30 mai 2026