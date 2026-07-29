AGENDA · Baugé-en-Anjou
Vide ta chambre à Cheviré-le-Rouge Baugé-en-Anjou
dimanche 22 novembre 2026 · Baugé-en-Anjou
Informations pratiques
Baugé-en-Anjou
Vide ta chambre à Cheviré-le-Rouge
Cheviré-le-Rouge Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 09:00:00
fin : 2026-11-22 16:00:00
Date(s) :
2026-11-22
Vide ta chambre à Cheviré-le-Rouge
Vide ta chambre
Buvette et restauration sur place .
Cheviré-le-Rouge Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 19 41 92 38
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English :
Clean out your room, %E0 Chevir%E9-le-Rouge
L’événement Vide ta chambre à Cheviré-le-Rouge Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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