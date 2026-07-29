Informations pratiques

Baugé-en-Anjou

Vide ta chambre à Cheviré-le-Rouge

Cheviré-le-Rouge Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 09:00:00

fin : 2026-11-22 16:00:00

Date(s) :

2026-11-22

Vide ta chambre à Cheviré-le-Rouge

Vide ta chambre

Buvette et restauration sur place .

Cheviré-le-Rouge Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 19 41 92 38

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English :

Clean out your room, %E0 Chevir%E9-le-Rouge

L’événement Vide ta chambre à Cheviré-le-Rouge Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de l’Anjou Vert