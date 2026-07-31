Vide ta Chambre et Vide Dressing Salle des Fêtes,1 Place de L Hôtel de ville. Longny les Villages
dimanche 27 septembre 2026 · Salle des Fêtes,1 Place de L Hôtel de ville. · Longny les Villages
Informations pratiques
Longny les Villages
Vide ta Chambre et Vide Dressing
Salle des Fêtes,1 Place de L Hôtel de ville. LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 17:30:00
Date(s) :
2026-09-27
La Craie de l’école de la Jambée vous propose son Vide ta Chambre avec vente de jouets, livres, vêtements, puériculture. 3€ l’emplacement de 3 mètres. Réservation obligatoire. Petite restauration sur place, vente de crêpes.
Repas sur place à réserver et ouvert à tous. Formule 10€ saucisses, frites et crêpe.
Installation à partir de 7h30. .
Salle des Fêtes,1 Place de L Hôtel de ville. LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 74 22 45 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide ta Chambre et Vide Dressing
L’événement Vide ta Chambre et Vide Dressing Longny les Villages a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Touisme des Hauts du Perche
À voir aussi à Longny les Villages (Orne)
- Hors les Murs Lectures sur l’herbe Longny les Villages 5 août 2026
- Conférence Notre Dame de Pitié, étude historique et archéologique Salle des fêtes, 1 Place de L Hôtel de ville Longny les Villages 7 août 2026
- Soirée années 80 & actuel NEUILLY SUR EURE Longny les Villages 8 août 2026
- Fête communale, brocante et feu d’artifice le bourg Longny les Villages 9 août 2026
- Commémoration de la Libération de Longny Place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages 14 août 2026