Vide ta Chambre et Vide Dressing Salle des Fêtes,1 Place de L Hôtel de ville. Longny les Villages

dimanche 27 septembre 2026 · Salle des Fêtes,1 Place de L Hôtel de ville. · Longny les Villages

Informations pratiques

Longny les Villages

Vide ta Chambre et Vide Dressing

Salle des Fêtes,1 Place de L Hôtel de ville. LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :

2026-09-27

La Craie de l’école de la Jambée vous propose son Vide ta Chambre avec vente de jouets, livres, vêtements, puériculture. 3€ l’emplacement de 3 mètres. Réservation obligatoire. Petite restauration sur place, vente de crêpes.

Repas sur place à réserver et ouvert à tous. Formule 10€ saucisses, frites et crêpe.

Installation à partir de 7h30. .

Salle des Fêtes,1 Place de L Hôtel de ville. LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 74 22 45 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide ta Chambre et Vide Dressing

L’événement Vide ta Chambre et Vide Dressing Longny les Villages a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Touisme des Hauts du Perche