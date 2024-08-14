Informations pratiques

Senlis

Videomapping Festival à Senlis

Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10 00:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Le Video Mapping Festival est de retour à Senlis pour une 9ème édition spectaculaire ! Venez découvrir un parcours immersif dans la ville royale , où lumière et architecture se rencontrent pour créer des œuvres captivantes.

Programme à venir.

Le Video Mapping Festival est de retour à Senlis pour une 9ème édition spectaculaire ! Dédié à l’art du mapping vidéo, cet événement incontournable promet une nouvelle fois de transformer monuments et espaces publics en œuvres visuelles immersives. Venez découvrir un parcours immersif dans la ville royale , où lumière et architecture se rencontrent pour créer des œuvres captivantes.

Programme à venir. .

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 53 00 80

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English :

The Video Mapping Festival is back in Senlis for a spectacular 9th edition! Come discover an immersive journey through the “royal city,” where light and architecture come together to create captivating works of art.

Program coming soon.

L’événement Videomapping Festival à Senlis Senlis a été mis à jour le 2024-08-14 par Chantilly-Senlis Tourisme