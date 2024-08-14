Videomapping Festival à Senlis Senlis
samedi 10 octobre 2026 · Senlis
Informations pratiques
Senlis
Videomapping Festival à Senlis
Senlis Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10 00:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Le Video Mapping Festival est de retour à Senlis pour une 9ème édition spectaculaire ! Venez découvrir un parcours immersif dans la ville royale , où lumière et architecture se rencontrent pour créer des œuvres captivantes.
Programme à venir.
Le Video Mapping Festival est de retour à Senlis pour une 9ème édition spectaculaire ! Dédié à l’art du mapping vidéo, cet événement incontournable promet une nouvelle fois de transformer monuments et espaces publics en œuvres visuelles immersives. Venez découvrir un parcours immersif dans la ville royale , où lumière et architecture se rencontrent pour créer des œuvres captivantes.
Programme à venir. .
Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 53 00 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Video Mapping Festival is back in Senlis for a spectacular 9th edition! Come discover an immersive journey through the “royal city,” where light and architecture come together to create captivating works of art.
Program coming soon.
L’événement Videomapping Festival à Senlis Senlis a été mis à jour le 2024-08-14 par Chantilly-Senlis Tourisme
À voir aussi à Senlis (Oise)
- 20eme festival du film court de Senlis, Cinéma de Senlis, Senlis 12 septembre 2026
- Exposition-vente Tintin Hergé et toutes bandes dessinées, Prieuré Saint-Maurice – Entrée au fond de l’impasse Baumé, Senlis 12 septembre 2026
- Finale du festival 2026 de films d’animation courts de l’Art en chemin au cinéma Jeanne d’Arc, Cinéma de Senlis, Senlis 12 septembre 2026
- Balade à vélo au départ de Senlis, Gare routiere de Senlis, Senlis 13 septembre 2026
- CAFE MEMOIRE SENLIS, Pub Saint-Louis, Senlis 17 septembre 2026