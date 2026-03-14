Vidura Bandara Rajapaksa, un one man show au Trianon Le Trianon Paris

Après avoir conquis les scènes européennes avec son style unique, l’humoriste d’origine sri-lankaise revient avec une proposition plus audacieuse que jamais. Paradise Gothic est une exploration subversive et percutante de notre époque, mêlant des thématiques aussi variées que l’immigration, l’anarchisme, le bouddhisme « radical » et l’absurdité de tenter de se construire une vie dans un monde régi par la productivité.

Plus intrépide que jamais, Vidura Bandara Rajapaksa s’impose comme une voix incontournable. Son humour pince-sans-rire, à la fois intelligent et discrètement explosif, offre une critique sociale nécessaire sous le vernis d’une comédie brillante.

Spectacle en anglais

Le prodige de la scène stand-up internationale, Vidura Bandara Rajapaksa, annonce son grand retour dans la capitale. Il présentera son nouveau spectacle, Paradise Gothic, sur la scène mythique du Trianon le dimanche 12 avril 2026 à 19h. ### Une dissection hilarante du capitalisme tardif.

Le dimanche 12 avril 2026

de 19h00 à 21h00

payant

À partir de 41 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-13T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T19:00:00+02:00_2026-04-12T21:00:00+02:00

Le Trianon 80, boulevard de Rochechouart 75018 Paris

https://www.gdp.fr/fr/artistes/vidura-bandara-rajapaksa



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