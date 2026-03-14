Vidura Bandara Rajapaksa, un one man show au Trianon Le Trianon Paris
Vidura Bandara Rajapaksa, un one man show au Trianon Le Trianon Paris dimanche 12 avril 2026.
Après avoir conquis les scènes européennes avec son style unique, l’humoriste d’origine sri-lankaise revient avec une proposition plus audacieuse que jamais. Paradise Gothic est une exploration subversive et percutante de notre époque, mêlant des thématiques aussi variées que l’immigration, l’anarchisme, le bouddhisme « radical » et l’absurdité de tenter de se construire une vie dans un monde régi par la productivité.
Plus intrépide que jamais, Vidura Bandara Rajapaksa s’impose comme une voix incontournable. Son humour pince-sans-rire, à la fois intelligent et discrètement explosif, offre une critique sociale nécessaire sous le vernis d’une comédie brillante.
Spectacle en anglais
Le prodige de la scène stand-up internationale, Vidura Bandara Rajapaksa, annonce son grand retour dans la capitale. Il présentera son nouveau spectacle, Paradise Gothic, sur la scène mythique du Trianon le dimanche 12 avril 2026 à 19h. ### Une dissection hilarante du capitalisme tardif.
Le dimanche 12 avril 2026
de 19h00 à 21h00
payant
À partir de 41 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-12T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-13T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-12T19:00:00+02:00_2026-04-12T21:00:00+02:00
Le Trianon 80, boulevard de Rochechouart 75018 Paris
https://www.gdp.fr/fr/artistes/vidura-bandara-rajapaksa
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