Vieilles Pierres et Belles Histoires avec le Tambour Sorcier, Citadelle de Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer
dimanche 20 septembre 2026 · Citadelle de Montreuil-sur-Mer · Montreuil-sur-Mer
Informations pratiques
Vieilles Pierres et Belles Histoires avec le Tambour Sorcier Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h30 Citadelle de Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Le Tambour Sorcier : contes et musiques
Les vieilles pierres ont toujours des histoires à raconter. Témoins silencieuses d’un passé foisonnant et mouvementé, elles auraient, si on les écoutait, beaucoup de choses à nous dire. Et si on s’asseyait pour tendre l’oreille, ouvrir de grands yeux et écouter des contes, on pourrait voir, peut être, que ces murs anciens sont en train de nous sourire.
Citadelle de Montreuil-sur-Mer Montreuil sur mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0974985131
Le Tambour Sorcier : contes et musiques
©Le Tambour Sorcier – Domi Del
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