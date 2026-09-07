VISITE GUIDÉE: LES FORTIFICATIONS SECRÈTES DE MONTREUIL-SUR-MER, office de tourisme de Montreuil sur mer, Montreuil-sur-Mer

Informations pratiques

VISITE GUIDÉE: LES FORTIFICATIONS SECRÈTES DE MONTREUIL-SUR-MER 19 et 20 septembre office de tourisme de Montreuil sur mer Pas-de-Calais

être bien chaussé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

1H30 | Jauge limitée |gratuit| Rendez-vous : Maison du Tourisme et du Patrimoine, 11/13 rue Pierre Ledent | Réservation conseillée au 03 21 06 04 27 ou accueil@destinationmontreuilsurmer.com | Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO

office de tourisme de Montreuil sur mer 11/13 rue pierre ledent 62170 montreuil sur mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 06 04 27 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@destinationmontreuilsurmer.com »}] [{« link »: « mailto:accueil@destinationmontreuilsurmer.com »}]

1H30 | Jauge limitée |gratuit| Rendez-vous : Maison du Tourisme et du Patrimoine, 11/13 rue Pierre Ledent | Réservation conseillée au 03 21 06 04 27 ou | Animée par le service d’Animation et de du de…

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