Visites Guidées de la Citadelle de Montreuil, Citadelle de Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Citadelle de Montreuil-sur-Mer · Montreuil-sur-Mer
Informations pratiques
Visites Guidées de la Citadelle de Montreuil 19 et 20 septembre Citadelle de Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Avec un guide c’est toujours mieux ! Faites un saut dans le temps et venez apprendre comment et pourquoi un château royal du XIIIe siècle va se transformer pour devenir l’une des premières citadelles bastionnées de France.
Citadelle de Montreuil-sur-Mer Montreuil sur mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0974985131
Avec un guide c’est toujours mieux ! Faites un saut dans le temps et venez apprendre comment et pourquoi un château royal du XIIIe siècle va se transformer pour devenir l’une des premières citadelles…
©Benoit Bremer
À voir aussi à Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais)
- Visites Libres de la Citadelle, Citadelle de Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer 19 septembre 2026
- Hôtel de la sous-préfecture (ouverture exceptionnelle), hôtel de la sous-préfecture, Montreuil-sur-Mer 19 septembre 2026
- VISITE GUIDÉE: LES FORTIFICATIONS SECRÈTES DE MONTREUIL-SUR-MER, office de tourisme de Montreuil sur mer, Montreuil-sur-Mer 19 septembre 2026
- Découverte des jeux anciens, Citadelle de Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer 19 septembre 2026
- Tir à l’arc, Citadelle de Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer 19 septembre 2026