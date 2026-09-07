Visites Guidées de la Citadelle de Montreuil, Citadelle de Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer

Informations pratiques

Visites Guidées de la Citadelle de Montreuil 19 et 20 septembre Citadelle de Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Avec un guide c’est toujours mieux ! Faites un saut dans le temps et venez apprendre comment et pourquoi un château royal du XIIIe siècle va se transformer pour devenir l’une des premières citadelles bastionnées de France.

Citadelle de Montreuil-sur-Mer Montreuil sur mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0974985131

Avec un guide c’est toujours mieux ! Faites un saut dans le temps et venez apprendre comment et pourquoi un château royal du XIIIe siècle va se transformer pour devenir l’une des premières citadelles…

©Benoit Bremer