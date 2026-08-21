Viens construire en terre !, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
vendredi 23 octobre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux
Informations pratiques
Viens construire en terre ! 23 et 29 octobre Musée d’Aquitaine Gironde
Tarif : 7 €, 5 € Carte jeune, gratuit pour l’accompagnant, sauf mentions contraires
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T14:30:00+02:00 – 2026-10-23T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-29T10:30:00+01:00 – 2026-10-29T12:00:00+01:00
Atelier animé par l’association Chapeau & Bottes
Découvrez en famille les secrets de la terre crue, un matériau naturel et ancestral, lors d’un atelier ludique. Parents et enfants exploreront ensemble les techniques de construction du patrimoine, en modelant et en créant avec leurs mains. Une expérience sensorielle et créative pour comprendre l’histoire et l’écologie de manière amusante ! A partir de 6 ans
Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/482
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « email », « value »: « mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/482 »}]
activites
chapeau et bottes © steven bassilieaux
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Découverte de la faune et flore de la Réserve Ecologique des Barails au fil des saisons, Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Bordeaux 22 août 2026
- Balade Miam-Miam aux Capucins : du chasseur-cueilleur au fast food Saint Michel (RDV communiqué à l’inscription) Bordeaux 22 août 2026
- RADIO BALADO • Audrey Saffré, BORDEAUX Piscine Judaïque, Bordeaux 24 août 2026
- Quartiers Sports au Parc Carle Vernet, Parc Carle Vernet, Bordeaux 25 août 2026
- LES FABLES DE MARIE DE FRANCE • Maesta-Théâtre, BORDEAUX Préau du CESDA Robert Chapon, Bordeaux 26 août 2026