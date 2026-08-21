Viens construire en terre !, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Viens construire en terre ! 23 et 29 octobre Musée d’Aquitaine Gironde

Tarif : 7 €, 5 € Carte jeune, gratuit pour l’accompagnant, sauf mentions contraires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T14:30:00+02:00 – 2026-10-23T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-29T10:30:00+01:00 – 2026-10-29T12:00:00+01:00

Atelier animé par l’association Chapeau & Bottes

Découvrez en famille les secrets de la terre crue, un matériau naturel et ancestral, lors d’un atelier ludique. Parents et enfants exploreront ensemble les techniques de construction du patrimoine, en modelant et en créant avec leurs mains. Une expérience sensorielle et créative pour comprendre l’histoire et l’écologie de manière amusante ! A partir de 6 ans

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/482

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « email », « value »: « mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/482 »}]

activites

chapeau et bottes © steven bassilieaux