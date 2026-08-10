Viens creer ton joli sac Atelier Chloro’fil La Chapelle-en-Vercors
mercredi 30 septembre 2026 · Atelier Chloro'fil · La Chapelle-en-Vercors
Informations pratiques
La Chapelle-en-Vercors
Viens creer ton joli sac
Atelier Chloro’fil 170-172 Avenue des Grands Goulets La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 95 – 95 – EUR
Fournitures comprises
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Découvrez l’incroyable propriété de la laine le feutrage.
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Atelier Chloro’fil 170-172 Avenue des Grands Goulets La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 92 24 41 vercors.chlorofil@gmail.com
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English :
Discover wool’s incredible property: felting.
L’événement Viens creer ton joli sac La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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