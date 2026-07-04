Viens faire de la comédie musicale à Paris ! Studio Bleu Paris

Informations pratiques

Les Ateliers Nemorosa recrutent leur nouvelle promotion d’artistes pluridisciplinaires pour monter la troupe de la saison 2026/2027. Cette association de comédie musicale à Paris propose un projet amateur à objectif semi-professionnel mêlant chant, danse et théâtre, avec un spectacle de fin d’année.

Après un premier spectacle complet, Nemorosa recherche des profils motivés ayant une ou plusieurs compétences parmi chant, danse et théâtre ; mais aussi et surtout la motivation de s’engager à l’année pour un spectacle de comédie musicale ambitieux.

Les répétitions hebdomadaires se font sur Paris 10 le vendredi soir, certains weekends à partir de Janvier, suivies de 3 représentations au printemps.

Ouvert à tous les adultes, ce recrutement s’adresse aux passionné·es de spectacle vivant à Paris, souhaitant s’investir dans un projet collectif exigeant et bienveillant.

Répétitions à Paris 10

Contact : contact@ateliers-nemorosa.fr

ateliers-nemorosa.fr

Instagram : @ateliersnemorosa

Candidatures : ici

Monte sur scène en alliant chant, danse et théâtre au sein d’un spectacle de comédie musicale. Atelier et répétitions à l’année, spectacle au printemps

Du samedi 26 septembre 2026 au mercredi 30 juin 2027 :

payant

Environ 2 euros de l’heure soit 200 euros l’année.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Studio Bleu Rue de l’Échiquier 75010 Paris

https://ateliers-nemorosa.fr/comedie-musicale-adulte/ contact@ateliers-nemorosa.fr



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