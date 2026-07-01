Viewing Drag Race France 4 Ep.1 – Drag Invasion Avec Venus We Are Brewers Paris

Informations pratiques

DRAG RACE FRANCE S4 – VIEWING PARTY avec invitées signature de Drag Invasion

Mercredi 8 juillet à 19h

Puis rendez-vous chaque jeudi à 19h dès la semaine suivante !

Regarde l’épisode en projeté sur grand écran , ( suite aux contraintes en rapport les nuisances sonores il y’aura pas de spectacle celui la sera remplace par une tombola avec des surprises à gagner ! .

Musique d’ambiance tout au long de la soirée.

We Are Brewers – Paris

Projection à 19h / Tombola Drag Après

Exceptionnellement le mercredi 08 puis Tous les jeudis à 19h00

️ Réserve ta place dès maintenant !

Entrée solidaire : 5 € + frais

(1 tirage de bingo inclus)

Entrée générale : 10 € + frais

(1 tirage de bingo + 1 consommation incluse : une demi-pinte, un verre de vin ou un soft)

Avec cette entrée, vous soutenez la continuité du bar ainsi que les artistes.

Entrée super soutien : 13 € + frais

(2 tirages de bingo + 1 consommation incluse : une demi-pinte, un verre de vin ou un soft)

SPONSORISÉ PAR @wowpresentsplus

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Viewing Drag Race France 4 Ep.1 – Drag Invasion Avec Venus

Le mercredi 08 juillet 2026

de 19h00 à 00h00

payant

De 10 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-08T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T19:00:00+02:00_2026-07-08T00:00:00+02:00

We Are Brewers 16 Bd Jules Ferry, 75011 Paris

https://shotgun.live/fr/events/dragracefranceviewingparty1 +33752259273 draginvasionparis@gmail.com



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