Viewing Drag Race France 4 Ep.1 – Drag Invasion Avec Venus We Are Brewers Paris
mercredi 8 juillet 2026 · We Are Brewers · Paris
Informations pratiques
DRAG RACE FRANCE S4 – VIEWING PARTY avec invitées signature de Drag Invasion
Mercredi 8 juillet à 19h
Puis rendez-vous chaque jeudi à 19h dès la semaine suivante !
Regarde l’épisode en projeté sur grand écran , ( suite aux contraintes en rapport les nuisances sonores il y’aura pas de spectacle celui la sera remplace par une tombola avec des surprises à gagner ! .
Musique d’ambiance tout au long de la soirée.
We Are Brewers – Paris
Projection à 19h / Tombola Drag Après
Exceptionnellement le mercredi 08 puis Tous les jeudis à 19h00
️ Réserve ta place dès maintenant !
Entrée solidaire : 5 € + frais
(1 tirage de bingo inclus)
Entrée générale : 10 € + frais
(1 tirage de bingo + 1 consommation incluse : une demi-pinte, un verre de vin ou un soft)
Avec cette entrée, vous soutenez la continuité du bar ainsi que les artistes.
Entrée super soutien : 13 € + frais
(2 tirages de bingo + 1 consommation incluse : une demi-pinte, un verre de vin ou un soft)
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Viewing Drag Race France 4 Ep.1 – Drag Invasion Avec Venus
Le mercredi 08 juillet 2026
de 19h00 à 00h00
payant
De 10 à 15 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T19:00:00+02:00_2026-07-08T00:00:00+02:00
We Are Brewers 16 Bd Jules Ferry, 75011 Paris
https://shotgun.live/fr/events/dragracefranceviewingparty1 +33752259273 draginvasionparis@gmail.com
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