Vignes en Selle chez Famille Mary Lieu-Dit Beau rivage Sèvremoine
Vignes en Selle chez Famille Mary Lieu-Dit Beau rivage Sèvremoine samedi 19 septembre 2026.
Sèvremoine
Vignes en Selle chez Famille Mary
Lieu-Dit Beau rivage La ruche de Mary Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Baptêmes à poney au Marché de la Famille Mary, dans le cadre enchanteur de la miellerie à Sèvremoine.
Profitez de l’ambiance festive de Noël dans la miellerie la ruche de Mary à Sèvremoine, pour réaliser votre baptême à poney avec Vignes en Selle.
Départs de 14 h à 18 h le samedi 19 et dimanche 20 décembre. .
Lieu-Dit Beau rivage La ruche de Mary Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 24 12 80 vignesenselle@outlook.fr
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English :
Pony rides at the Mary Family Market, in the enchanting setting of the honey factory in Sèvremoine.
L’événement Vignes en Selle chez Famille Mary Sèvremoine a été mis à jour le 2026-01-05 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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