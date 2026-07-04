Informations pratiques

Nuits-Saint-Georges

Vignobles en Scène à la Ferme Fruirouge© Apéritif cassis & Bourgogne à la Ferme Fruirouge

Rue des 2 Hameaux Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 17:30:00

fin : 2026-10-16 19:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2026, la Ferme Fruirouge ouvre ses portes à Concœur, dans les Hautes-Côtes de Nuits, pour faire découvrir le cassis autrement.

Animation du Vendredi 16 octobre, de 17 h 30 à 19 h Apéritif cassis & Bourgogne à la Ferme Fruirouge

Une dégustation apéritive commentée autour du cassis côté salé kir bourguignon, ketchup et moutarde au cassis, accompagnés d’accords gourmands avec fromages, charcuteries et gougères. Une version sans alcool sera également proposée.

Durée 1 h 30

Tarif adulte 15 €

Tarif enfant 5 €

Deux autres animations sont prévues le samedi 17 et dimanche 18 octobre à la Ferme Fruirouge, elles dévoileront les facettes de notre ferme familiale les coulisses de la transformation et une dégustation sous toutes ses formes.

Pass trois animations 32 € par adulte au lieu de 38 €

Nombre de places limité. Réservation obligatoire.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Les boissons alcoolisées sont réservées aux personnes majeures. .

Rue des 2 Hameaux Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Vignobles en Scène à la Ferme Fruirouge© Apéritif cassis & Bourgogne à la Ferme Fruirouge

L’événement Vignobles en Scène à la Ferme Fruirouge© Apéritif cassis & Bourgogne à la Ferme Fruirouge Nuits-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Gevrey-Nuits| 2*