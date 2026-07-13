Vignobles en scène à l’Hôtel Richelieu Hôtel Richelieu Saujon

Informations pratiques

Saujon

Vignobles en scène à l’Hôtel Richelieu

Hôtel Richelieu 2 place Richelieu Saujon Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 19:00:00

fin : 2026-10-15 21:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Animation gustative et ludique à Hôtel Le Richelieu à Saujon, labélisé Vignobles et Découvertes.

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Hôtel Richelieu 2 place Richelieu Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

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English :

Gustatory and fun activities at Hôtel Le Richelieu in Saujon, which has been awarded the Vignobles et Découvertes label.

L’événement Vignobles en scène à l’Hôtel Richelieu Saujon a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique