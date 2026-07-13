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AGENDA · Saujon

Vignobles en scène à l’Hôtel Richelieu Hôtel Richelieu Saujon

jeudi 15 octobre 2026 · Hôtel Richelieu · Saujon

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Hôtel Richelieu
Adresse
2 place Richelieu
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif
20 20 20

Saujon

Vignobles en scène à l’Hôtel Richelieu

Hôtel Richelieu 2 place Richelieu Saujon Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 19:00:00
fin : 2026-10-15 21:00:00

Date(s) :
2026-10-15

Animation gustative et ludique à Hôtel Le Richelieu à Saujon, labélisé Vignobles et Découvertes.
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Hôtel Richelieu 2 place Richelieu Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00  contact@royanatlantique.fr

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English :

Gustatory and fun activities at Hôtel Le Richelieu in Saujon, which has been awarded the Vignobles et Découvertes label.

L’événement Vignobles en scène à l’Hôtel Richelieu Saujon a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique

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