Vignobles en scène à l’Hôtel Richelieu Hôtel Richelieu Saujon
jeudi 15 octobre 2026 · Hôtel Richelieu · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Vignobles en scène à l’Hôtel Richelieu
Hôtel Richelieu 2 place Richelieu Saujon Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 19:00:00
fin : 2026-10-15 21:00:00
Date(s) :
2026-10-15
Animation gustative et ludique à Hôtel Le Richelieu à Saujon, labélisé Vignobles et Découvertes.
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Hôtel Richelieu 2 place Richelieu Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
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English :
Gustatory and fun activities at Hôtel Le Richelieu in Saujon, which has been awarded the Vignobles et Découvertes label.
L’événement Vignobles en scène à l’Hôtel Richelieu Saujon a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique
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