[Vignobles en scène!]: Atelier de dégustation Géo-sensoriel Exploration de nos terroirs sancerrois Sancerre
vendredi 16 octobre 2026 · Sancerre
Informations pratiques
Sancerre
[Vignobles en scène!]: Atelier de dégustation Géo-sensoriel Exploration de nos terroirs sancerrois
Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 11:15:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-16
Vivez une expérience sensorielle immersive à la découverte des trois grands terroirs de Sancerre, avec une visite du chai gravitaire et de l’histoire du Domaine Hubert Brochard.
L’animation s’inscrit dans la collection [Immersive ] du week-end national Vignobles en Scène !
Laissez-vous emporter par une expérience à part entière…
Vue, odorat, goût et toucher vous permettront ici de prendre la mesure de l’incroyable diversité géologique des trois grands terroirs de Sancerre.
Ce moment privilégié, incluant un passage dans notre chai gravitaire, sera aussi l’occasion de découvrir l’histoire du Domaine Hubert Brochard et celle de nos parcelles les plus remarquables.
Point d’orgue de cette jolie parenthèse une initiation à l’œnologie avec trois de nos cuvées d’exception, mariées à des crottins de Chavignol et spécialités régionales…
L’animation s’inscrit dans la collection Immersive, du week-end national Vignobles en Scène !
(sur réservation) .
Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 20 13 visite@hubert-brochard.fr
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English :
In the warm atmosphere of Domaine Hubert Brochard?s chapel, our guide invites you to awaken your senses: sight, smell, taste and touch allow you to appreciate the incredible geological diversity of Sancerre?s three great terroirs.
L’événement [Vignobles en scène!]: Atelier de dégustation Géo-sensoriel Exploration de nos terroirs sancerrois Sancerre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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