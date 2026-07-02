Vignobles en scène au Domaine Bodineau les trésors oubliés Les Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Vignobles en scène au Domaine Bodineau les trésors oubliés

Les Verchers-sur-Layon 5 chemin du Château d’Eau Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-16

Vignobles en scène animation gustative.

Le domaine Bodineau vous invite à une soirée immersive au cœur de son vignoble et de ses caves.

À travers une visite commentée, découvrez l’histoire du domaine, son terroir et ses méthodes de travail, avant de poursuivre avec une dégustation de 8 vins, mêlant cuvées récentes et anciens millésimes pour en apprécier toute l’évolution.

L’expérience se prolonge autour d’une planche gourmande de produits locaux soigneusement sélectionnés, dans un moment de convivialité et de partage.

Une soirée accessible et authentique, entre découverte, patrimoine et plaisir des sens.

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 16 au samedi 17 octobre 2026 le vendredi de 18h à 20h. Le samedi de 10h à 12h. .

Les Verchers-sur-Layon 5 chemin du Château d’Eau Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 22 86 domainebodineau@yahoo.fr

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English :

Wineries in the Spotlight A Tasting Experience.

The Bodineau Estate invites you to an immersive evening in the heart of its vineyard and cellars.

L’événement Vignobles en scène au Domaine Bodineau les trésors oubliés Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME