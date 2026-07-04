Informations pratiques

Vendôme

Vignobles en Scène Balade guidée à vélo entre vignes, art et patrimoine à Vendôme

Rue du Château, Parc du Chateau Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Vignobles en Scène, événement phare de l’œnotourisme en France, offre chaque 3ᵉ week-end d’octobre une expérience immersive alliant dégustations, spectacles et découvertes des terroirs, à travers des animations gustatives, créatives et immersives.

Vignobles en Scène Balade guidée à vélo entre vignes, art et patrimoine à Vendôme. Venez découvrir le vignoble de l’AOC Coteaux du Vendômois dans le cadre d’une escapade à vélo organisée par Loisirs Découvertes. Laissez-vous guider et surprendre par la beauté des paysages viticoles de la Vallée du Loir et profitez d’un accès privilégié à des lieux du patrimoine et ateliers d’artistes habituellement fermés au public, sans oublier la dégustation gourmande (goûter) à mi-chemin dans une élégante demeure de pierres blanches (tuffeau). Infos et réservation 06 12 45 31 05 loirdecouvertes@gmail.com .

Rue du Château, Parc du Chateau Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 12 45 31 05 loirdecouvertes@gmail.com

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English :

Vignobles en Scène, France’s premier wine tourism event, offers an immersive experience every third weekend in October, an immersive experience combining tastings, performances, and explorations of local terroirs through culinary, creative, and immersive activities.

L’événement Vignobles en Scène Balade guidée à vélo entre vignes, art et patrimoine à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-07-30 par OT de Vendome Territoires Vendomois