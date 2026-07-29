Informations pratiques

Sancerre

[Vignobles en scène!]: Dégustation verticale de notre cuvée historique: Regards sur l’empreinte des millésimes

6 Rue Porte César Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 16:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-18

Découvrez une dégustation verticale exceptionnelle d’une cuvée blanche du Château de Sancerre à travers six millésimes, pour comprendre l’influence du temps sur l’expression du vin. Une expérience œnologique unique.

Vignobles en Scène National Collection Les Gustatives

(Sur réservation)

Partez pour un voyage unique au cœur du temps à travers une dégustation d’une cuvée blanche et de ses six histoires du Château de Sancerre.

Cette expérience rare vous invite à découvrir comment les années, les conditions climatiques et le temps façonnent l’empreinte d’un millésime.

Une dégustation privilégiée, pensée pour les amateurs de grands vins comme pour les curieux souhaitant vivre une expérience œnologique d’exception.

L’animation s’inscrit dans la collection Les Gustatives du week-end national Vignobles en Scène !

Réservation obligatoire .

6 Rue Porte César Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 51 53 lthion@chateaudesancerre.fr

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English :

Discover an exceptional vertical tasting of a white cuvée from Château de Sancerre spanning six vintages, to understand how time influences the wine’s character. A unique wine-tasting experience.

Vignobles en Scène National “Les Gustatives” Collection

(By reservation)

L’événement [Vignobles en scène!]: Dégustation verticale de notre cuvée historique: Regards sur l’empreinte des millésimes Sancerre a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois