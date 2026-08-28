Vignobles en Scène Domaine de Montine Accords Vins et Fromages Les Gustatives Domaine de Montine Grignan
samedi 17 octobre 2026 · Domaine de Montine · Grignan
Informations pratiques
Grignan
Vignobles en Scène Domaine de Montine Accords Vins et Fromages Les Gustatives
Domaine de Montine BP 5 Grignan Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18
Laissez-vous tenter par une visite guidée de notre cave de vinification où vous découvrirez les secrets de notre savoir-faire. Terminez cette expérience par une dégustation, associant nos vins à des fromages.
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Domaine de Montine BP 5 Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 54 21 contact@domainedemontine.fr
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English :
Treat yourself to a guided tour of our winery, where you’ll discover the secrets of our craftsmanship. Round out this experience with a tasting, pairing our wines with cheeses.
L’événement Vignobles en Scène Domaine de Montine Accords Vins et Fromages Les Gustatives Grignan a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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