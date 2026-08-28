Vignobles en Scène Domaine de Montine Accords Vins et Fromages Les Gustatives Domaine de Montine Grignan

Informations pratiques

Grignan

Vignobles en Scène Domaine de Montine Accords Vins et Fromages Les Gustatives

Domaine de Montine BP 5 Grignan Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Laissez-vous tenter par une visite guidée de notre cave de vinification où vous découvrirez les secrets de notre savoir-faire. Terminez cette expérience par une dégustation, associant nos vins à des fromages.

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Domaine de Montine BP 5 Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 54 21 contact@domainedemontine.fr

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English :

Treat yourself to a guided tour of our winery, where you’ll discover the secrets of our craftsmanship. Round out this experience with a tasting, pairing our wines with cheeses.

L’événement Vignobles en Scène Domaine de Montine Accords Vins et Fromages Les Gustatives Grignan a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes