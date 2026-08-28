Vignobles en Scène Domaine de Montine Aroma’Streching dans la Nature Les Immersives Domaine de Montine Grignan
samedi 17 octobre 2026 · Domaine de Montine · Grignan
Informations pratiques
Grignan
Vignobles en Scène Domaine de Montine Aroma’Streching dans la Nature Les Immersives
Domaine de Montine BP 5 Grignan Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Nous vous accueillons et vous présentons les bienfaits des étirements et de l’olfaction des huiles essentielles, nous continuerons par des respirations profondes et des étirements doux en musique de tout le corps pendant 45 mn.
S’en suivra une méditation.
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Domaine de Montine BP 5 Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 54 21 contact@domainedemontine.fr
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English :
We’ll welcome you and introduce you to the benefits of stretching and inhaling essential oils, followed by 45 minutes of deep breathing and gentle full-body stretches set to music.
This will be followed by a meditation session.
L’événement Vignobles en Scène Domaine de Montine Aroma’Streching dans la Nature Les Immersives Grignan a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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