Vignobles en Scène Domaine de Montine Visite Guidée de la Cave de Vinification gratuite Les Immersives Domaine de Montine Grignan
samedi 17 octobre 2026 · Domaine de Montine · Grignan
Informations pratiques
Grignan
Vignobles en Scène Domaine de Montine Visite Guidée de la Cave de Vinification gratuite Les Immersives
Domaine de Montine BP 5 Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18
Visite guidée de la cave de vinification gratuite tout le week-end
Découvrez l’univers fascinant de notre cave de vinification.
> 10h00
> 14h30
> 17h00
Sur réservation
.
Domaine de Montine BP 5 Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 54 21 contact@domainedemontine.fr
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English :
Free guided tour of the winery all weekend
Discover the fascinating world of our winery.
> 10:00 a.m.
> 2:30 p.m.
> 5:00 p.m.
Reservations required
L’événement Vignobles en Scène Domaine de Montine Visite Guidée de la Cave de Vinification gratuite Les Immersives Grignan a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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