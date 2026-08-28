Vignobles en Scène Domaine de Montine Visite Guidée de la Cave de Vinification gratuite Les Immersives Domaine de Montine Grignan

Informations pratiques

Grignan

Vignobles en Scène Domaine de Montine Visite Guidée de la Cave de Vinification gratuite Les Immersives

Domaine de Montine BP 5 Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Visite guidée de la cave de vinification gratuite tout le week-end

Découvrez l’univers fascinant de notre cave de vinification.

> 10h00

> 14h30

> 17h00

Sur réservation

.

Domaine de Montine BP 5 Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 54 21 contact@domainedemontine.fr

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English :

Free guided tour of the winery all weekend

Discover the fascinating world of our winery.

> 10:00 a.m.

> 2:30 p.m.

> 5:00 p.m.

Reservations required

L’événement Vignobles en Scène Domaine de Montine Visite Guidée de la Cave de Vinification gratuite Les Immersives Grignan a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes