[Vignobles en scène!]: Exposition historique, visite guidée et atelier olfactif au château de Buranlure Boulleret
vendredi 16 octobre 2026 · Boulleret
Informations pratiques
Boulleret
[Vignobles en scène!]: Exposition historique, visite guidée et atelier olfactif au château de Buranlure
3 Château de Buranlure Boulleret Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 11:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Découvrez 1 000 ans d’histoire du vignoble sancerrois à travers des archives privées exceptionnelles, une visite guidée et un atelier olfactif.
L’expérience se termine par une dégustation.
Vignobles en Scène National Collection Les Créatives
Sur réservation
Découvrez l’histoire du vignoble sancerrois à travers des archives privées inédites, des parchemins du XIVe siècle aux trésors de l’époque des Lumières.
Une visite guidée ponctuée d’histoires, suivie d’un atelier olfactif express dans la Grande salle des Blasons, et la dégustation d’une grande cuvée du château et de celles du Domaine Serge Dagueneau et Filles, AOC Pouilly-Fumé.
Le Sancerrois 1000 ans de vignoble Ouverture exceptionnelle de nos archives privées avec présentation sous vitrine des parchemins du XIVe siècle détaillant les premières locations de vignes du domaine.
L’Épopée Baroque et Les Fastes de Chantilly Autour du tableau
L’animation s’inscrit dans la collection Les Créatives du week-end national Vignobles en Scène !
Réservation obligatoire 15 .
3 Château de Buranlure Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21 chateaude.buranlure@gmail.com
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English :
Discover 1,000 years of history of the Sancerre vineyards through exceptional private archives, a guided tour, and a scent workshop.
The experience concludes with a wine tasting.
Vignobles en Scène National “Les Créatives” Collection
By reservation only
L’événement [Vignobles en scène!]: Exposition historique, visite guidée et atelier olfactif au château de Buranlure Boulleret a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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