Informations pratiques

Vendôme

Vignobles en Scène L’alliance des Terroirs Accords mets et vins à Vendôme

Rue du Château, Parc du Chateau Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 18:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Vignobles en Scène, événement phare de l’œnotourisme en France, offre chaque 3ᵉ week-end d’octobre une expérience immersive alliant dégustations, spectacles et découvertes des terroirs, à travers des animations gustatives, créatives et immersives.

Vignobles en Scène L’alliance des Terroirs Accords mets et vins à Vendôme. Plongez dans une expérience sensorielle raffinée où les vins d’exception du Domaine Colin (vins de l’AOC Coteaux du vendômois) s’unissent aux bouchées gourmandes et locales du chef Pascal Brindeau (De ma cuisine). Dans le cadre intimiste du Pavillon au château de Vendôme, Loir Découvertes vous invite à une soirée d’accords mets et vins, alliant élégance et convivialité, en partenariat avec l’asso Château de Vendôme. Infos et réservations 06 12 45 31 05 loirdecouvertes@gmail.com .

Rue du Château, Parc du Chateau Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 12 45 31 05 loirdecouvertes@gmail.com

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English :

Vignobles en Scène, France’s premier wine tourism event, offers an immersive experience every third weekend in October, an immersive experience combining tastings, performances, and explorations of local terroirs through culinary, creative, and immersive activities.

L’événement Vignobles en Scène L’alliance des Terroirs Accords mets et vins à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-07-30 par OT de Vendome Territoires Vendomois