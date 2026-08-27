Informations pratiques

Montmélian

Vignobles en Scène ! les journées Vignobles & Découvertes en Coeur de Savoie et Chambéry Montagnes

Montmélian Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Rendez-vous incontournable de l’œnotourisme, Vignobles en Scène ! (anciennement Fascinant Week-end) est un événement national mettant en valeur les trésors des destinations œnotouristiques labellisées Vignobles & Découvertes .

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Montmélian 73800 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 25 53 12 tourisme@coeurdesavoie.fr

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English :

A not-to-be-missed event in the world of ?notourism, Vignobles en Scène! (formerly Fascinant Weekend) is a national event showcasing the treasures of ?notouristic destinations with the Vignobles & Découvertes label.

L’événement Vignobles en Scène ! les journées Vignobles & Découvertes en Coeur de Savoie et Chambéry Montagnes Montmélian a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Coeur de Savoie