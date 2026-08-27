Vignobles en Scène ! les journées Vignobles & Découvertes en Coeur de Savoie et Chambéry Montagnes Montmélian
vendredi 16 octobre 2026 · Montmélian
Informations pratiques
Montmélian
Vignobles en Scène ! les journées Vignobles & Découvertes en Coeur de Savoie et Chambéry Montagnes
Montmélian Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-16
Rendez-vous incontournable de l’œnotourisme, Vignobles en Scène ! (anciennement Fascinant Week-end) est un événement national mettant en valeur les trésors des destinations œnotouristiques labellisées Vignobles & Découvertes .
.
Montmélian 73800 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 25 53 12 tourisme@coeurdesavoie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A not-to-be-missed event in the world of ?notourism, Vignobles en Scène! (formerly Fascinant Weekend) is a national event showcasing the treasures of ?notouristic destinations with the Vignobles & Découvertes label.
L’événement Vignobles en Scène ! les journées Vignobles & Découvertes en Coeur de Savoie et Chambéry Montagnes Montmélian a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Coeur de Savoie
À voir aussi à Montmélian (Savoie)
- Musée de la vigne et du vin de Savoie, Musée de la Vigne et du Vin de Savoie, Montmélian 19 septembre 2026
- Exposition « Entre les branches, à l’affût des émotions partagées en forêt », Musée de la Vigne et du Vin de Savoie, Montmélian 19 septembre 2026
- Reconstitution en 3D de Montmélian en 1705, Musée historique de Montmélian – Ancienne maison d’accueil des Dominicains, Montmélian 19 septembre 2026
- Visite découverte des vestiges de la citadelle de Montmélian, Chapelle de la Trinité, Montmélian 19 septembre 2026
- Visite guidée de la Vieille Ville, Place de l’Eglise, Montmélian 19 septembre 2026