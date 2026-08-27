UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montmélian

Vignobles en Scène ! les journées Vignobles & Découvertes en Coeur de Savoie et Chambéry Montagnes Montmélian

vendredi 16 octobre 2026 · Montmélian

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Ville
73800 Montmélian
Département
Savoie
Tarif

Montmélian

Vignobles en Scène ! les journées Vignobles & Découvertes en Coeur de Savoie et Chambéry Montagnes

Montmélian Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-16

Rendez-vous incontournable de l’œnotourisme, Vignobles en Scène ! (anciennement Fascinant Week-end) est un événement national mettant en valeur les trésors des destinations œnotouristiques labellisées Vignobles & Découvertes .
  .

Montmélian 73800 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 25 53 12  tourisme@coeurdesavoie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A not-to-be-missed event in the world of ?notourism, Vignobles en Scène! (formerly Fascinant Weekend) is a national event showcasing the treasures of ?notouristic destinations with the Vignobles & Découvertes label.

L’événement Vignobles en Scène ! les journées Vignobles & Découvertes en Coeur de Savoie et Chambéry Montagnes Montmélian a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Coeur de Savoie

À voir aussi à Montmélian (Savoie)