Informations pratiques

Boulleret

[Vignobles en scène!]: Repas prestige du château de Buranlure

3 Château de Buranlure Boulleret Cher

Tarif : 135 – 135 – EUR

135

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Vivez un déjeuner ou dîner d’exception aux chandelles dans la prestigieuse Salle des Blasons du Château de Buranlure, exceptionnellement ouverte au public après des siècles de fermeture.

Vignobles en Scène week end National Collection Les Gustatives

Sur réservation

Vivez une expérience exclusive.

Le Château de Buranlure, monument historique du XVIIe siècle situé à Boulleret, ouvre exceptionnellement la Salle des Blasons pour une série de Repas Prestige , la table la plus secrète de l’automne un déjeuner ou dîner aux chandelles dans un château inoccupé depuis 1650.

Loin du tourisme de masse, François et Marguerite d’Hautefeuille ouvrent exceptionnellement la majestueuse Salle des Blasons pour une série de Repas Prestige limités à 40 convives.

L’animation s’inscrit dans la collection Les Gustatives du week-end national Vignobles en Scène !

Réservation obligatoire 135 .

3 Château de Buranlure Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21 chateaude.buranlure@gmail.com

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English :

Enjoy an exceptional candlelit lunch or dinner in the prestigious Salle des Blasons at the Château de Buranlure, which is open to the public for the first time in centuries.

Vignobles en Scène National Weekend Les Gustatives Collection

By reservation only

L’événement [Vignobles en scène!]: Repas prestige du château de Buranlure Boulleret a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Grand Sancerrois