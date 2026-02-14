VikiAcad’EMI : 4ème édition !, Quai des savoirs, Toulouse

VikiAcad’EMI : 4ème édition ! Mardi 10 mars, 10h00, 14h00 Quai des savoirs Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T10:00:00+01:00 – 2026-03-10T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-10T14:00:00+01:00 – 2026-03-10T16:00:00+01:00

De Créteil à Toulouse, en passant par Paris, Lille et Nice, cette 4ᵉ édition de l’opération VikiAcad’EMI va permettre à des classes de contribuer à Vikidia sur des sujets scientifiques variés, en lien avec des institutions culturelles et universitaires.

Au cours de cette opération, les élèves intègrent la communauté des vikidiens et vikidiennes et s’initient ainsi au fonctionnement collaboratif de l’encyclopédie et à la construction de l’information. Accompagnés dans leur démarche par des parrains et des marraines scientifiques, les élèves travailleront leurs compétences en EMI (recherche d’information, publication, etc) tout en découvrant les métiers de la recherche.

VikiacadEMI est une opération organisée conjointement par le CLEMI, Wikimédia France et Vikidia pour apprendre aux élèves à contribuer sur Vikidia et est construite en partenariat avec le Quai des Savoirs à Toulouse.

Cette action permet :

De comprendre comment les informations se construisent sur Vikidia

De chercher des informations en vérifiant et sélectionnant leur sources

De rédiger des articles en respectant les principes fondateurs de Vikidia

De s’intégrer à la communauté Vikidienne

Quai des savoirs 39 All. Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/

De Créteil à Toulouse, en passant par Paris, Lille et Nice, les classes contribueront à Vikidia. Au menu, découverte du fonctionnement collaboratif de l’encyclopédie, construction de l’information !