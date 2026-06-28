Viktorija Gečytė 4tet Le Melville Paris

Originaire de Lituanie, Viktorija Gečytė incarne l’élégance naturelle et le swing, enthousiasmant le public de Paris à New York avec sa voix envoûtante et son style sophistiqué. Son phrasé de velours, son swing et son sens parfait du tempo font l’unanimité auprès de la critique et du public.

Le magazine Seine-Saint-Denis appelle Viktorija « a lady of jazz avec une voix d’ange », tandis que le Festival de Jazz et de Blues d’Édimbourg la décrit comme « a class act ». S’inspirant de Carmen McRae, Anita O’Day et Abbey Lincoln, elle crée un sentiment de vulnérabilité dans sa narration, captivant le public avec des standards de jazz classiques et ses propres compositions.

Depuis plus de 15 ans, Viktorija a fait des tournées, enregistré et co-écrit des chansons avec l’éminent bassiste américain Gene Perla, se produisant à travers l’Europe et les États-Unis. Sa collaboration avec Perla comprend trois albums acclamés, notamment « In The Moment », salué par Couleurs Jazz comme « un disque majeur », et douze tournées à succès.

Viktorija Gecyte : chant

Solène Cairoli : contrebasse

Julie Saury : batterie

Ramona Horvath : piano

Viktorija Gečytė, la diva lituanienne du jazz, enchante Paris et New York avec une voix d’ange, un phrasé de velours et des classique. Ses collaborations brillent et font écho à son talent.

Le vendredi 16 octobre 2026

de 21h00 à 23h30

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-17T00:00:00+02:00

fin : 2026-10-17T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-16T21:00:00+02:00_2026-10-16T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6094



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