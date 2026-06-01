VILA SENA – BATUCADA – FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 à Issy-Les-Moulineaux, Place de la Mairie, Issy-les-Moulineaux

VILA SENA – BATUCADA – FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 à Issy-Les-Moulineaux Dimanche 21 juin, 18h05 Place de la Mairie Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:05:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:05:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

VILA SENA – BATUCADA

La Batucada Vila Sena a été créée en 2021, et se compose d’un groupe de percussionnistes passionné.es. La talentueuse troupe performe l’art de la percussion brésilienne à merveille, et participe à des festivals, des défilés et pleins d’autres évènements culturels et/ou sportifs : une performance dynamique, colorée et captivante vous sera proposé ce 21 juin prochain ! Il sera temps de détendre ses hanches, et de se laisser transporter dans un moment envoûtant, aux accents de Carnaval do Brasil !

Place de la Mairie place de la Mairie 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Dimanche 21 juin 2026, Le Réacteur présente VILA SENA à la fête de la musique

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