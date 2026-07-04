VILLA DES CENT REGARDS Montpellier
samedi 4 juillet 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
VILLA DES CENT REGARDS
1000 Rue de la Roqueturière Montpellier Hérault
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04 2026-08-01 2026-09-05
Découvrez la Villa des Cent Regards, un lieu unique où art et histoire se rencontrent.
Construite dans les années 1950 par le maçon italien Victor Grazzi, cette villa singulière associe diverses inspirations architecturales dans un style éclectique atypique.
Découvrez la Villa des Cent Regards, un lieu unique où art et histoire se rencontrent.
Construite dans les années 1950 par le maçon italien Victor Grazzi, cette villa singulière associe diverses inspirations architecturales dans un style éclectique atypique.
Aujourd’hui dédiée à la création, elle vous ouvre ses portes pour une visite guidée immersive et inspirante.
Lieu de RDV Devant le portillon du 1000 rue de la Roqueturière, 5 minutes avant l’heure prévue
Tarif plein 2€ ; 0-12 ans 0€
Possibilité de visite de groupe à la demande pour 1 à 20 personnes (35€ par groupe)
Renseignements et réservations au 06 79 37 94 51
Visite en anglais possible
Départ à 15h, 16h et 17h .
1000 Rue de la Roqueturière Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 6 79 37 94 51
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English : VILLA DES CENT REGARDS
Discover the Villa des Cent Regards, a unique place where art and history come together.
Built in the 1950s by Italian architect Victor Grazzi, this distinctive villa blends various architectural influences into an unconventional, eclectic style.
L’événement VILLA DES CENT REGARDS Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER
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