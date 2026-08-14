Villa Hegra : une maison pour la création franco-saoudienne Lafayette Anticipations Paris

Informations pratiques

Dès sa création, ses directeurs artistiques, Gaël Charbeau et Basmah Felemban, ont décidé d’inviter un designer en résidence afin de concevoir le mobilier de la Villa, entièrement produit en Arabie saoudite. Paul Emilieu Marchesseau, premier designer résident, revient sur cette expérience menéeau sein d’une institution naissante.

Inaugurée le 2 octobre 2025 à AlUla, la Villa Hegra rejoint le réseau des résidences françaises à l’étranger et accueille résidences d’artistes, expositions et ateliers, avec pour mission de faire dialoguer les scènes artistiques saoudienne et française, dans le prolongement d’une transmission des savoir-faire déjà à l’œuvre à AlUla.

À l’occasion de cette rencontre, Gaël Charbau, directeur artistique de la Villa Hegra, Feriel Fodil, sa directrice générale et le designer Paul Emilieu Marchesseau, reviennent sur la naissance de cette nouvelle institution, les ambitions de sa programmation et la place qu’y occupe le design.

Rencontre modérée par Arnaud Morand.

Comme la Villa Médicis, la Villa Albertine ou la Villa Kujoyama, la Villa Hegra rejoint le réseau des résidences françaises à l’étranger.

Le samedi 12 septembre 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T16:00:00+02:00_2026-09-12T17:30:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue de Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/villa-hegra-une-maison-pour-la-creation-franco-saoudienne



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