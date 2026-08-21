Village de l’éclairage, Centre social Flers-Sart, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Village de l’éclairage Mercredi 7 octobre, 16h30 Centre social Flers-Sart Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T16:30:00+02:00 – 2026-10-07T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-07T16:30:00+02:00 – 2026-10-07T18:30:00+02:00

Le 7 octobre 2026, le village de l’éclairage est de retour à Villeneuve d’Ascq, sur le parvis du centre social Flers Sart de 16h30 à 18h30 ! L’occasion de prendre soin de votre vélo et de repartir avec infos et équipements pour circuler à vélo quand il fait nuit, en toute sécurité !

Au programme :

Distribution gratuite d’éclairages vélo et de gilets (dans la limite des stocks disponibles)

Parcours trottinette électrique

Balade à vélo sur inscription

Atelier d’aide à la réparation

Marquage Bicycode

Stands d’information & prévention

Avec l’Adav, les Jantes du Nord et l’association Prévention routière

Zoom sur l’atelier réparation : les réparateurs professionnels de Jantes du Nord vous accueillent sur leur stand pour réaliser de petites réparations, vérifier l’état de votre vélo et vous conseiller, notamment sur les équipements indispensables pour circuler en toute sécurité.

Une balade à vélo

En introduction au village de l’éclairage qui se tiendra au centre social Flers Sart le jour même et à 16h30, profitons des couleurs de l’automne en nous promenant à vélo. 15 places disponibles : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_octobre2026

Centre social Flers-Sart Boulevard Albert 1er 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_octobre2026 »}]

Le 7 octobre 2026, le village de l’éclairage est de retour à Villeneuve d’Ascq, sur le parvis du centre social Flers Sart ! Distribution gratuite d’éclairages, infos et animations sont au rendez-vous.