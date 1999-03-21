Wimereux

Village de Noël

Baie Saint Jean rue Sainte Adrienne Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-18

Le Village de Noël aura lieu du vendredi 18 au dimanche 20 décembre 2026

Vendredi de 15h/21h

Samedi 10h/21h

Dimanche 10h/19h

Entrée libre

Rens. Service Animation 03.21.99.85.85. .

Baie Saint Jean rue Sainte Adrienne Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85

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English :

L’événement Village de Noël Wimereux a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale