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Village de Noël Wimereux

Village de Noël Wimereux vendredi 18 décembre 2026.

Adresse : Baie Saint Jean rue Sainte Adrienne

Ville : 62930 Wimereux

Département : Pas-de-Calais

Début : vendredi 18 décembre 2026

Fin : dimanche 20 décembre 2026

Tarif :

Wimereux

Village de Noël

Baie Saint Jean rue Sainte Adrienne Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18
fin : 2026-12-20

Date(s) :
2026-12-18

Le Village de Noël aura lieu du vendredi 18 au dimanche 20 décembre 2026
Vendredi de 15h/21h
Samedi 10h/21h
Dimanche 10h/19h

Entrée libre
Rens. Service Animation 03.21.99.85.85.   .

Baie Saint Jean rue Sainte Adrienne Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85 

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English :

L’événement Village de Noël Wimereux a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale

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