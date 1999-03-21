Village de Noël Wimereux

Village de Noël Wimereux
Village de Noël Wimereux vendredi 18 décembre 2026.
Wimereux
Village de Noël
Baie Saint Jean rue Sainte Adrienne Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-18
Le Village de Noël aura lieu du vendredi 18 au dimanche 20 décembre 2026
Vendredi de 15h/21h
Samedi 10h/21h
Dimanche 10h/19h
Entrée libre
Rens. Service Animation 03.21.99.85.85. .
Baie Saint Jean rue Sainte Adrienne Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85
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English :
L’événement Village de Noël Wimereux a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale
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