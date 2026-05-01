Sens-de-Bretagne

Village des Hermines 2026 Marché de producteurs et créateurs de Bretagne

12 Rue de la Madeleine Sens-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 11:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Le Village des Hermines 2026 Marché de producteurs et du savoir-faire breton accueille des artistes, des créateurs et des producteurs locaux. Leur point commun, la Bretagne.

Venez découvrir une aquarelliste, une créatrice de bijoux, un bouquiniste, un disquaire d’occasion, un artisan confiseur, une productrice transformant les fleurs en confitures, un producteur d’authentique caramel au beurre salé et beaucoup d’autres, etc. Organisé dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2026 .

12 Rue de la Madeleine Sens-de-Bretagne 35490 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 01 78 29 03

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L’événement Village des Hermines 2026 Marché de producteurs et créateurs de Bretagne Sens-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 35 ADMIN