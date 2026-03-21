Village des sciences de Mulhouse Mulhouse

Informations pratiques

Mulhouse

Village des sciences de Mulhouse

16 rue de la Fonderie Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-08 09:00:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Rendez-vous annuel incontournable des scolaires et du grand public avec les sciences !

La Nef des sciences, coordinatrice de la Fête de la science dans le Haut-Rhin, met en place un Village des sciences en partenariat avec l’Université de Haute-Alsace.

Les ateliers et leurs exposants

– Atelier électronique et informatique pour les jeunes (Association EEIJ)

– De la Terre à la Lune des pionniers d’Apollo aux rêves d’Artémis (Club astro de Wittelsheim)

– La piste aux étoiles (SAHR 68 et Observatoire d’Osenbach)

– Le secret du pot âgé (Les petits débrouillards)

– Les petites bêtes du Vivarium du Moulin

– Voyage au cœur des arômes (INRAe)

– La saveur de nos matériaux (IS2M CNRS UHA)

– Mathématiques savoureuses partages, recettes et plan de table ! (Département math IRIMAS UHA)

– Goûtez à la robotique mobile et collaborative (IRIMAS-ENSISA-Equipe MIAM)

– Machine Gourmande et découverte des métiers scientifiques (IESF Alsace et KidsLab)

– Création d’une maquette d’un écoquartier avec des planchettes en bois (Animalsace)

– Lycées en fête… de la science (Lycée Schweitzer et lycée Lavoisier de Mulhouse)

– Les saveurs de la réussite (Les Cordées de l’UHA)

– Lumière sur les matériaux avec Mat-light 4.0 (UHA)

– A la découverte de l’archéologie (INRAP) jeudi 8/10

– La chimie dans tous ses états (ENSCMu et LIMA, UNISTRA-UHA-CNRS) vendredi 9 et samedi 10/10

– Quand la chimie et la cuisine se mettent au vert (Chimie Verte Academy) jeudi 8 et vendredi 9/10

Samedi 10/10

– Les constellations disparues (Alexandra Hergott, médiatrice scientifique)

– Le labo des saveurs, cultivez le goût ! (Samuel Jean-Toussaint et Iris Bohly, médiateurs scientifiques)

Dans les étages de la Fonderie

– Exposition à la Kunsthalle Persistances visite accompagnée spéciale pour les scolaires du Village des sciences de Mulhouse, les 8 et 9/10/2026 et en lien avec l’exposition Sur la piste de l’or… , animation en autonomie, au rez-de-chaussée, dans le Village des sciences.

ATELIER au Learning center de la Fonderie (1er étage)

– Recettes de couleur ! Médiation scientifique entre les collections patrimoniales de la bibliothèque et un public varié (jeune) 8 et 9/10 de 10h à 12h et le 10/10 de 14h à 16h.

Tous publics à partir de 9 ans Réservation obligatoire pour les groupes par téléphone ou mail

Organisé par La Nef des sciences en partenariat avec l’Université de Haute-Alsace (UHA) 0 .

16 rue de la Fonderie Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 62 20 nef-des-sciences@uha.fr

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English :

L’événement Village des sciences de Mulhouse Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace