Village des sciences de Mulhouse Mulhouse
jeudi 8 octobre 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Village des sciences de Mulhouse
16 rue de la Fonderie Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-08 09:00:00
fin : 2026-10-10 17:00:00
Date(s) :
2026-10-08
Rendez-vous annuel incontournable des scolaires et du grand public avec les sciences !
La Nef des sciences, coordinatrice de la Fête de la science dans le Haut-Rhin, met en place un Village des sciences en partenariat avec l’Université de Haute-Alsace.
Les ateliers et leurs exposants
– Atelier électronique et informatique pour les jeunes (Association EEIJ)
– De la Terre à la Lune des pionniers d’Apollo aux rêves d’Artémis (Club astro de Wittelsheim)
– La piste aux étoiles (SAHR 68 et Observatoire d’Osenbach)
– Le secret du pot âgé (Les petits débrouillards)
– Les petites bêtes du Vivarium du Moulin
– Voyage au cœur des arômes (INRAe)
– La saveur de nos matériaux (IS2M CNRS UHA)
– Mathématiques savoureuses partages, recettes et plan de table ! (Département math IRIMAS UHA)
– Goûtez à la robotique mobile et collaborative (IRIMAS-ENSISA-Equipe MIAM)
– Machine Gourmande et découverte des métiers scientifiques (IESF Alsace et KidsLab)
– Création d’une maquette d’un écoquartier avec des planchettes en bois (Animalsace)
– Lycées en fête… de la science (Lycée Schweitzer et lycée Lavoisier de Mulhouse)
– Les saveurs de la réussite (Les Cordées de l’UHA)
– Lumière sur les matériaux avec Mat-light 4.0 (UHA)
– A la découverte de l’archéologie (INRAP) jeudi 8/10
– La chimie dans tous ses états (ENSCMu et LIMA, UNISTRA-UHA-CNRS) vendredi 9 et samedi 10/10
– Quand la chimie et la cuisine se mettent au vert (Chimie Verte Academy) jeudi 8 et vendredi 9/10
Samedi 10/10
– Les constellations disparues (Alexandra Hergott, médiatrice scientifique)
– Le labo des saveurs, cultivez le goût ! (Samuel Jean-Toussaint et Iris Bohly, médiateurs scientifiques)
Dans les étages de la Fonderie
– Exposition à la Kunsthalle Persistances visite accompagnée spéciale pour les scolaires du Village des sciences de Mulhouse, les 8 et 9/10/2026 et en lien avec l’exposition Sur la piste de l’or… , animation en autonomie, au rez-de-chaussée, dans le Village des sciences.
ATELIER au Learning center de la Fonderie (1er étage)
– Recettes de couleur ! Médiation scientifique entre les collections patrimoniales de la bibliothèque et un public varié (jeune) 8 et 9/10 de 10h à 12h et le 10/10 de 14h à 16h.
Tous publics à partir de 9 ans Réservation obligatoire pour les groupes par téléphone ou mail
Organisé par La Nef des sciences en partenariat avec l’Université de Haute-Alsace (UHA) 0 .
16 rue de la Fonderie Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 62 20 nef-des-sciences@uha.fr
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English :
L’événement Village des sciences de Mulhouse Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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