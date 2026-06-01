Mulhouse

Village d’été

45 boulevard Charles Stoessel Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-16 16:00:00

fin : 2026-08-01 20:00:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-07-01

Cet été, la Plaine de l’Ill devient le nouveau rendez-vous incontournable des vacances à Mulhouse. Le Village d’été prend ses quartiers au Skatepark de l’Illberg et invite petits et grands à profiter d’un programme riche en découvertes, en loisirs et en moments de partage.

Activités sportives, animations culturelles, jeux, musique et convivialité rythment tout l’été dans une ambiance festive et détendue. Tout au long de la saison, des journées thématiques et des soirées événementielles viennent compléter la programmation pour offrir à chacun de nombreuses occasions de se divertir, de se rencontrer et de profiter pleinement des beaux jours.

Un lieu vivant et accueillant où passer l’été en famille ou entre amis, au cœur de Mulhouse. 0 .

45 boulevard Charles Stoessel Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 58 58

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English :

L’événement Village d’été Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace