Vill’Âge d’Or 2026 Angoulême
vendredi 2 octobre 2026 · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Vill’Âge d’Or 2026
Place des Halles Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:30:00
fin : 2026-10-02 16:00:00
Date(s) :
2026-10-02
La Ville d’Angoulême vous invite à participer à une nouvelle édition de Vill’Âge d’Or, un rendez-vous convivial dédié aux senior aux Halles d’Angoulême.
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Place des Halles Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 74 30 16
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English :
The City of Angoulême invites you to participate in a new edition of Vill’%C2ge d’Or, a friendly event dedicated to seniors at Les Halles d’Angoulême.
L’événement Vill’Âge d’Or 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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