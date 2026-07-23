Informations pratiques

Angoulême

Vill’Âge d’Or 2026

Place des Halles Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 10:30:00

fin : 2026-10-02 16:00:00

Date(s) :

2026-10-02

La Ville d’Angoulême vous invite à participer à une nouvelle édition de Vill’Âge d’Or, un rendez-vous convivial dédié aux senior aux Halles d’Angoulême.

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Place des Halles Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 74 30 16

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English :

The City of Angoulême invites you to participate in a new edition of Vill’%C2ge d’Or, a friendly event dedicated to seniors at Les Halles d’Angoulême.

L’événement Vill’Âge d’Or 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême