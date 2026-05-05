Village Global, Médiathèque de Fives, Lille

Village Global Samedi 6 juin, 16h00 Médiathèque de Fives Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Le dessinateur Damien Geffroy présente Village Global. Mazé est une petite commune basée dans le Maine-et-Loire où il fait bon vivre. Pourtant le quotidien de la population va être chamboulé par l’arrivée de réfugiés. La bande-dessinée invite à la réflexion sur nos origines et sur la tolérance. Dans le cadre de la 2e édition du festival Au plaisir de lire, organisé par l’association Culture et liberté. Sur la thématique « Partir ».

Médiathèque de Fives 18 rue Bourjembois 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France

présentation de sa BD par l’illustrateur

Village_global_2019_Steinkis_Damien_Geffroy