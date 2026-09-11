UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lille

Village patrimoine, Place du Théâtre, Lille

samedi 19 septembre 2026 · Place du Théâtre · Lille

Village patrimoine, Place du Théâtre, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place du Théâtre
Adresse
Place du Théâtre, lille
Ville
59800 Lille
Département
Nord

Village patrimoine 19 et 20 septembre Place du Théâtre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le village patrimoine fait son grand retour !
Artisans, associations et passionnés vous donnent rendez-vous pour explorer le patrimoine sous toutes ses formes : bâti, écrit, naturel et immatériel. Rencontres, démonstrations et initiations vous invitent à découvrir les savoir-faire, les traditions et les gestes qui font vivre notre patrimoine.
Plus d’informations sur notre programme des JEPM !

Place du Théâtre Place du Théâtre, lille Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France
Le village patrimoine fait son grand retour !

© Guilhem Fouques

À voir aussi à Lille (Nord)