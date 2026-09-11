Village patrimoine, Place du Théâtre, Lille

Informations pratiques

Village patrimoine 19 et 20 septembre Place du Théâtre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le village patrimoine fait son grand retour !

Artisans, associations et passionnés vous donnent rendez-vous pour explorer le patrimoine sous toutes ses formes : bâti, écrit, naturel et immatériel. Rencontres, démonstrations et initiations vous invitent à découvrir les savoir-faire, les traditions et les gestes qui font vivre notre patrimoine.

Plus d’informations sur notre programme des JEPM !

Place du Théâtre Place du Théâtre, lille Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Le village patrimoine fait son grand retour !

© Guilhem Fouques